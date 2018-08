Additional pattern, the Mono-Loop Hopper, from Ryan Sparks’ article in the latest issue of Fly Fusion.

Mono-Loop Hopper Recipe

Hook: Dai-Riki 700B, #10

Thread: UTC 140, dark tan

Mono-loops: 10 lb. monofilament

Body: Superfine Dry Fly Dubbing, tan

Overbody: 2mm foam, tan

Wing: 2mm foam, tan

Overwing: Antron yarn, white

Legs: Barred round rubber legs, yellow/black

Indicator: 2mm foam, orange